Samanyolu Haber /Gündem / Seçim yapılmadan AKP balkon konuşması organize etti /28 Mayıs 2023 00:51

Seçim yapılmadan AKP balkon konuşması organize etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu henüz yapılmadan AKP, balkon konuşması organize etti. Basına yapılan açıklamada, balkon konuşması programının Saray'da yapılacağı belirtildi.

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 Yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması yapılmadan AKP'nin balkon konuşması organizasyonu duyuruldu. gramla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirmede daha öncelerinin aksine AKP Genel Merkezi yerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Medya Mensupları;

Sayın Cumhurbaşkanımızın "Balkon Konuşması" programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina önündeki tören alanında yapılması öngörülmektedir.

AK Parti Genel Merkezi önünde yapılacak program için isim bilgilerini gönderen medya mensuplarımızın canlı yayın araç bilgiler ve programı takip edecek basın mensuplarının isimlerini tekrar tarafımıza göndermesine gerek yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Medya tanıtım kartı bulunan ve AK Parti Genel Merkezi basın birimine akreditasyonlarını gerçekleştiren medya mensuplarımız programı takip edebileceklerdir."
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