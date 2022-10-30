Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye kara paranın 'gri liste'sinden çıkamadı /30 Ekim 2022 15:25

Türkiye kara paranın 'gri liste'sinden çıkamadı

Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF)'ın 'gri listesinde' kalmaya devam etti.

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Tele1'nin aktardığı habere göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'ye bağlı FATF, ‘sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili endişeler’ nedeniyle geçen yılın kasım ayında Türkiye'yi ilk kez 'gri listeye' almıştı.

Mali Eylem Görev Gücü, bir yıl sonra Türkiye’nin kara para aklama ile mücadele politikalarında, bankalar, altın ve değerli taş tüccarları dahil yüksek riskli sektörleri denetlemesinde ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde ‘ciddi’ eksikliklerin devam ettiği sonucuna vardı.

TÜRKİYE KURUCU ÜYELER ARASINDA BULUNUYOR
FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik olası tehditlerle mücadele edebilmek amacıyla, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor.

Gri Liste, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.
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