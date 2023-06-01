Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Kola değil vergi içiyor /01 Haziran 2023 09:59

Türkiye Kola değil vergi içiyor

Seçimlerin ardından ülkede iğneden ipliğe zam gelirken kola fiyatındaki artış adeta ‘vergi içiyoruz’ dedirtti.

SHABER3.COM

35 liraya çıkan 2.5 litre kola fiyatıyla ilgili açıklama yapan CHP Uşak eski Milletvekili Özkan Yalım, kolanın fiyatının neredeyse 3'te 1'inin vergi olduğuna dikkat çekti. Yalım, gazlı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının Cumhurbaşkanı kararı ile artırıldığını hatırlatırken ayrıca yüzde 8 de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığını belirtti.

2.5 litre kolanın vergisiz fiyatının 24 TL olduğunu kaydeden Yalım, ÖTV ve KDV için de toplam 11 TL alındığını ifade etti. Son dönemde hemen her şeyin etiketi değişirken, zam gelen ürünlere içecekler de eklenmiş oldu. Sofraların favori içeceği kolanın da nasibini aldığı zamma ilişkin açıklama yapan CHP eski Milletvekili Özkan Yalım, şunları söyledi:


ÖTV YÜZDE 35'E ÇIKTI

“Resmi Gazete'de 15 Temmuz 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kolalı ve gazlı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı, ayrıca yüzde 8 de KDV alınıyor. Vergisiz fiyatı 24 lira olan kolaya 11 lira da vergi biniyor.”
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