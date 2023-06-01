Türkiye Kola değil vergi içiyor

2.5 litre kolanın vergisiz fiyatının 24 TL olduğunu kaydeden Yalım, ÖTV ve KDV için de toplam 11 TL alındığını ifade etti. Son dönemde hemen her şeyin etiketi değişirken, zam gelen ürünlere içecekler de eklenmiş oldu. Sofraların favori içeceği kolanın da nasibini aldığı zamma ilişkin açıklama yapan CHP eski Milletvekili Özkan Yalım, şunları söyledi:









ÖTV YÜZDE 35'E ÇIKTI





“Resmi Gazete'de 15 Temmuz 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kolalı ve gazlı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı, ayrıca yüzde 8 de KDV alınıyor. Vergisiz fiyatı 24 lira olan kolaya 11 lira da vergi biniyor.”