Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kupası'nı kazanan ekip belli oldu /30 Temmuz 2020 00:38

Türkiye Kupası'nı kazanan ekip belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki mücadelede 2 gol vardı.

SHABER3.COM

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Goller Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'tan geldi. Kupayı 9. kez müzesine götüren bordo-mavililer, organizasyonda 10 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yerine takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton çıktı.

İlk yarıda Aytemiz Alanyaspor'a göre rakip yarı sahada daha çok gözüken takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekip, 25. dakikada Süper Lig'i gol kralı olarak bitiren Alexander Sörloth'un asistinde Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda, 90+10'da Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Trabzonspor, finali 2-0 kazandı ve 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan taraf oldu.

Karadeniz temsilcisi, tarihindeki 9. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Bordo-mavili ekip, kupayı en son 2009-2010 sezonunda kazanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye Kupası'nı kazanan ekip belli oldu Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:15:45