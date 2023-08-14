Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin Prag’da Atatürk heykeli dikme talebine ‘1915’ gerekçesiyle ret /14 Ağustos 2023 23:21

Türkiye’nin Prag’da Atatürk heykeli dikme talebine ‘1915’ gerekçesiyle ret

Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Prag 6’ncı bölgesi sözcüsü, belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çek Dışişleri Bakanlığı’yla görüşmelerin ardından, talebi reddetmeye karar verdiklerini söyledi.

Büyükelçilik, Atatürk heykelini büyükelçilik binasının karşısındaki Ankarska (Ankara) Caddesi’nde bulunan küçük bir parka koymak istemişti.

Prag 6’ıncı bölgesinin kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jan Lacina, Mladá Fronta Dnes gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, kararı alırken birden fazla kriteri göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Birinci neden olarak heykelin sanatsal kalitesinin ve heykelin yerleştirileceği Ankara Caddesi’ndeki konumunun önemli olduğunu belirten Lacina, 1915’e gönderme yaptı.


Başkan Yardımcısı Çek Cumhuriyeti’nin 1915’i ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Jan Lacina “Modern, laik Türk devletinin kurucusuna gereken saygıyı koruyoruz ama Prag 6’ncı bölgesinde heykeli yerleştirmeyeceğimize karar verdik” dedi.
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