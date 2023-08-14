Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında son dakikalarda bulduğu golle kazandı /14 Ağustos 2023 23:07

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında son dakikalarda bulduğu golle kazandı

Süper Lig'in heyecanla beklenen açılış maçında, Beşiktaş, direğe takılan gol şanslarına ve kaçırdığı penaltıya rağmen Gedson Fernandes'in son dakikalarda gelen golüyle Karagümrük karşısında 3 puanı kaptı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açtı. Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.

Şenol Güneş ile iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, Süper Lig'de 2023-24 sezonunu Fatih Karagümrük deplasmanında açtı. Beşiktaş, maçı kazanarak sezona 3 puanla başlamış oldu.

Maçta tek gol, 85. dakikada Gedson Fernandes'in ayağından geldi.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta ceza sahası dışından ilk golünü kaydetti. Orta saha oyuncusu aynı zamanda son 4 Süper Lig maçında 4. golüne ulaştı.

Aboubakar ilki yaşadı
Karşılaşmanın 48. dakikasında Aboubakar, penaltı vuruşunda Dituro'ya takıldı.

Vincent Aboubakar daha önce 17 penaltı vuruşunda isabet sağlamıştı. Kamerunlu golcü kariyerinde ilk kez bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
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