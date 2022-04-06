Türkiye’nin Ukrayna’ya silah ihracatı 30 kat arttı

Tüm dünyanın gözleri Ukrayna’daki savaşa çevrilmişken, Türkiye’nin bu ülkeye silah ihracatında 2022’nin ilk çeyreğinde kaydedilen artış dikkat çekti.







Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin Ukrayna’ya savunma sanayi ihracatı, 2022’nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 30 kat artışla 1,9 milyon dolardan 59,1 milyon dolara yükseldi.





Bu ihracatın 58 milyon dolarla çok büyük bölümünün şubat ayında yapıldığı kayıtlarda yer aldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’ta başlamıştı.





Reuters, söz konusu artışı bugün “Ukrayna’nın Türkiye’den savunma ithalatı ilk çeyrekte 30 kat arttı” başlığıyla dünyaya duyurdu.





BAYKAR’DAN SİHA ALDILAR

Ukrayna’nın son yıllarda Türk Baykar şirketinden 20 adet TB2 adlı silahlı insansız hava aracı satın aldığını ve 27 Ocak 2022 tarihinde 16 adet daha sipariş verdiğini aktaran Reuters, bu siparişlerin ilk bölümünün mart ayının ilk yarısında teslim edildiğini hatırlattı.





Ankara ile Kiev arasında savunma alanında uzun süredir iş birliği olduğuna işaret eden Reuters, Ankara’nın aynı zamanda Rusya ile de iyi ilişkileri olduğunu ve iki ülke arasında arabulucu olmayı önerdiğini vurguladı.





Türkiye’nin bir yandan Ukrayna’ya İHA satarken, bir yandan da Moskova’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmadığını aktaran Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok kez Rusya’yı Ukrayna işgali nedeniyle eleştirdiğini ancak Rus mevkidaşı Putin ile iletişim kanallarının açık kalmasını istediğini yazdı.





SAVUNMA İHRACATINDA YÜZDE 48,6’LIK ARTIŞ

Ankara’nın toplam savunma sanayi ihracatı, 2022’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolara yükseldi.





Türkiye’nin savuna sanayi ihracatı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 41,5’lik artışla 3 milyar 224 milyon dolar olmuştu.





Türkiye’nin Ukrayna’ya savunma sanayi ihracatı, 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 558 oranında artışla 18,9 milyon dolardan 124,3 milyon dolara yükselmişti.





ABD İLK SIRADA

Türkiye’nin 2021 yılında savunma sanayi ihracatında ilk sırada, 1 milyar 127 milyon dolarla ABD yer alırken, 202 milyon dolarla Azerbaycan ikinci, 180 milyon dolarla Katar üçüncü, 161,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri dördüncü, 160 milyon dolarla Fas beşinci, 155 milyon dolarla Almanya altıncı, 126 milyon dolarla Etiyopya yedinci olmuştu. Ukrayna sekizinci sırada yer almıştı.