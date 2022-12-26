Türkiye Rusya'dan istedi.. Ama Moskova'dan henüz onay çıkmadı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, “Türkiye, PKK’ya karşı Suriye’nin Kuzeyinde bir operasyon yapabilmek için Rusya’dan Suriye hava sahasını açmasını istedi” açıklamasını yaptı.





PKK’ya yönelik Suriye'nin kuzeyinde hava sahası açmak için Rusya ile müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Akar, '‘Ruslarla hava sahasının açılmasını tartışıyoruz. Türkiye-Rusya-Suriye üçlü işbirliği konusunda temaslar devam ediyor” dedi.

Rusya ile görüşmelerin belirli bir aşamaya geldiğininde gerekli açıklamaların yapılacağını da sözlerine ekledi.





Suriye ile diyalogların devam ettiğini belirten Akar, Suriye ile her türlü temasa geçildiğini söyledi.





Türkiye, 20 Kasım'da Suriye ve Irak'taki Kürt oluşumlarına yönelik hava harekatı başlattı. Kara harekatı yapmak isteyen Erdoğan yönetimi, henüz ABD ve Rusya’da yeşil ışık alamadı.