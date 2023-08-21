Türkiye sınırında kâbus sürüyor: Evler, araçlar küle döndü





















KÜLLER ŞEHİR MERKEZİNE ULAŞTI





















13 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dumanlar Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos’a kadar ulaşırken, bölgede acil durum ilan edilmişti.









Sözcü'de yer alan habere göre Dedeağaç’ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları üçüncü gününde de devam ederken, Atina’nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesi, Kavala, Eğriboz Adası ve Batı Trakya’daki Rodop bölgesinde de bugün çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı.Yangın bölgelerinde çok sayıda yerleşim birimi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.Ulusal Orman Yangınları Gözlem Biriminin verilerine göre, Dedeağaç’taki yangının ilk iki gününde 55 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yandı.Henüz söndürülemeyen yangının Dedeağaç’ta üç günde kül ettiği alanın 75 bin dönümü aşacağı tahmin ediliyor.Dedeağaç’taki orman yangının külleri Dedeağaç şehir merkezine kadar ulaştı.Yangın, Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000’e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı’nın bulunduğu Dadia’ya doğru yaklaştı.Yangın çıkan bölgelerindeki yerleşim birimleri tedbiren tahliye edildi. Yangınla mücadelede Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler ve gönüllüler ile işbirliği içinde çalışıyor. Hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Yunanistan’ın yangınla mücadele amacıyla Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçmesi için yaptığı başvuruya Romanya ve GKRY olumlu yanıt verdi.GKRY’nin yangınla mücadele için Yunanistan’a iki uçak, Romanya’nın ise 56 itfaiye eri göndermesi bekleniyor.Dedeağaç’ta yangın nedeniyle 13 yerleşim birimi tahliye edilmişti.Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yanmış, çok sayıda bina hasar görmüştü.Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.