Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye tahıl koridoru için Rusya’ya heyet gönderiyor /22 Haziran 2022 10:27

Türkiye tahıl koridoru için Rusya’ya heyet gönderiyor

Ukrayna tahılının ihracatı için Karadeniz’de güvenli bir deniz koridoru açılması için yeni görüşmeler başladı

SHABER3.COM

Türkiye’den askeri bir heyetin bu hafta Rusya’ya giderek, Ukrayna tahılının ihracatı için Karadeniz’de güvenli bir deniz koridoru açılması konusunu ele alması bekleniyor.

Reuters haber ajansının Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, üzerinde görüşülen planla Ukrayna’nın Karadeniz’deki liman kenti Odesa’dan Kiev yönetiminin gözetiminde üç koridor oluşturulması amaçlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da bu haftaki görüşme planlarını doğruladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise, planın ana hatları sorulduğunda ayrıntıya girmeden "bu konulardaki görüşmelerin devam ettiğini" söyledi.

İstanbul toplantısı

Kaynaklar ayrıca, bir deniz koridoru açılması konusunda anlaşmaya varmak için tarafların önümüzdeki günlerde İstanbul’da bir araya gelmelerinin planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin de katılımıyla dörtlü bir toplantı yapılması öngörülüyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesi, Kiev’in Karadeniz’den yaptığı tahıl ihracatın durdurmuş ve gıda sıkıntısına yol açmıştı. Moskova tahıl krizinden Batı’nın yaptırımlarını sorumlu tutuyor.

Birleşmiş Milletler ise Türkiye’nin yardımıyla tahıl ihracatının devamı için güvenli bir deniz koridoru oluşturulmasına onay veriyor.

Hem Ukrayna hem de Rusya koridor oluşturulması planının kabul edilmesi için bir dizi koşul öne sürdü. Moskova, tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştırmak için Batı'nın uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmasını isterken, Kiev de limanları için güvenlik garantisi talep ediyor.
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