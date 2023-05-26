Samanyolu Haber /Politika / 'Türkiye topluma zehir saçan bu siyaset anlayışından kurtulmaya mecburdur' /26 Mayıs 2023 21:23

'Türkiye topluma zehir saçan bu siyaset anlayışından kurtulmaya mecburdur'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye topluma zehir saçan bu siyaset anlayışından bir gün bile geç kalmadan kurtulmaya mecburdur. Aksi halde bir adım bile geri gidemeyiz." dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balkan Buluşması'nda konuştu.

İmamoğlu, toplumsal ayrıştırmadan ve ekonomide sıkıntılardan iktidarın sorumlu olduğunu söyledi. İmamoğlu "Türkiye topluma zehir saçan bu siyaset anlayışından bir gün bile geç kalmadan kurtulmaya mecburdur. Aksi halde bir adım bile geri gidemeyiz. Türkiye'nin birleştirici gücü olma sorumluluğu üzerinde hareket eden saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bütün Türkiye olarak buluşalım." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul evlad-ı fatihanların yurt özlemini yitirdiği yerdir. Balkan kökenli vatandaşlarımızla güçlü dostluk bağlarına sahip olduğuma inanıyorum. Vatanseverlik duyguları çok yüksek insanlardır. Acılarla dolu geçmişini unutmadan hayata sımsıkı bağlanmışlardır.

Bizim yolumuz yurtta barış dünyada barış diyen Balkanlar'ın çocuğu Atatürk'ün yoludur.

Cumhurbaşkanı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Balkan kökenli yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek için geliştirdiğimiz pek çok politika bulunuyor. Benim yerel seçimlerinde yaptığı İstanbul çalışmalarında bana söylediği, "Mutlaka ilk yurt dışı ziyaretini Balkanlar'a yap" demişti. Ben de sözümü tutarak Saraybosna'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştim.

Bugün Türkiye kritik bir eşiğe gelmiş durumdadır. Ekonomimizi doğru bir rota oturtamazsak, kardeşliği sağlayamazsak bir adım ileriye gidemeyiz. Türkiye'nin bugünkü durumu sahibi bugünkü iktidardır. Vatandaşın gerçeklerinden o kadar uzaklaştılar her uygulamalarıyla milletimize tarihinin en kötü dönemini yaşattılar. Bu devletin kurucu unsuru Balkan kökenli yurttaşlarımızı kimlerle bir tutuklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı insanlık değil. Türkiye topluma zehir saçan bu siyaset anlayışından bir gün bile geç kalmadan kurtulmaya mecburdur. Aksi halde bir adım bile geri gidemeyiz. Türkiye'nin birleştirici gücü olma sorumluluğu üzerinde hareket eden saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bütün Türkiye olarak buluşalım.
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