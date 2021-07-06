Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

















MİT YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE KAÇIRDIĞI ORHAN İNANDI'YI ORTAYA ÇIKARDI





Kırgısiztan’da 31 Mayıs’ta kaçırılan Orhan İnandı’nın MİT tarafından Türkiye’ye getirildiği resmen açıklandı.





Açıklama bizzat Saray’dak i Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.





Erdoğan , 31 Mayıs’ta Kızgızistan’ın başkenti Bişkek’te kaçırılan Sapat Eğitim Kurumlarının kurucusu Orhan İnandı’nın MİT tarafından kaçırıldığını ve Türkiye’ye getirildiğini söyledi .





Erdoğan 31 Mayıs'tan bu yana Orhan İnandı'nın nerede tutulduğu konusunda her hangi bir açıklama yapmadı.





Orhan İnandı 31 Mayıs akşamı 18.00 sularında evinden çıkmış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Otomobili 1 Haziran gece yarısı 04.20 sıralarında evinin yakınındaki bir caddede bulundu. Olayın duyulması üzerine yüzlerce insan İnandı’nın tutulduğu ileri sürülen Kırgızistan Türk Büyükelçiliği’nin önünde toplandı. “Orhan İnandı nerede, Orhan İnandı bulunsun” sloganları atan kalabalık grup, yetkililerden açıklama bekledi ancak Türkiye’den konuya ilişkin bugüne kadar tek satır bir açıklama bile yapılmamıştı.





Hatta yandaş medyada İnandı’yı kaçıranın MİT olmadığı, olayda Kırgızistan istihbarat birimlerinin parmağı olduğu bile yazılmıştı.









31 Mayıs'tan bu yana İnandı'nın akıbetini araştıran ailesi ve yakınlarını bir çok uluslararası kuruluş destek olmuştu.





Şimdi ailesi geçen sürede Orhan İnandı'ya kötü muamele ve işkence yapılmasından endişe duyuyor

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ORHAN İNANDI'NIN TÜRKİYE'YE KAÇIRILMASINA KIRGIZİSTAN'DAN İLK TEPKİ





Kırgızistan Vatandaşı Orhan İnandı'nın Türkiye'ye kaçıçılmasının ardından Kırgızistan'dan ilk resmi açıklama geldi





Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Ahmet Doğan, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kırgızistan'ın tepkisi iletti.





Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuran Niyazaliyev Türkiye Büyükelçisi Ahmet Doğan'a, Türkiye'nin Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'yı Bişkek'te kaçırıp Türkiye'ye teslim etme operasyonuyla ilgili tepkilerini iletti .









Ayrıca Bakanlık , Türk tarafına Orhan inanda'yı Kırgızistan'a iade etme ve ona uygun davranılmasını sağlamak ve uluslararası hukuka uygun şiddet ve onur kırıcı eylemlerin kullanılmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulundu.









Kırgızistan Meclisinden Milletvekilelri de hukuksuz kaçırmaya tepki gösterdiler . Kırgızistan Meclis Milletvekili Dastan Bekeşev, "Öncelikle, başka bir ülkenin istihbarat servisinin ülkemizde rahat bir şekilde operasyon yapıp vatandaşımızı kaçırmalarına fırsat veren kendi istihbarat servisimize yazıklar olsun. Bu yaşanan olay, istihbarat birimlerimizin seviyesinin bir göstergesidir. Karşı istihbarat önleme adına hiçbir önlemimiz yokmuş." dedi.









Yaşanan bu olayın Kırgızistan ve Türkiye ilişkileri açısından çok talihsiz ve üzücü bir hadise olduğunu ifade eden Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Aida Kasımalieva, "Yaşanan hadise bu üzücü hadise ülkemiz için onur ve egemenlik meselesidir. Bu her bir vatandaşımız için de aynıdır. Facebook'ta ve sosyal ağlarda kiminle konuşursam konuşayım bu hadise konusunda, insanların ülke yönetimine karşı eleştirileri ve farklı yorumlarımda bulunuyorlar. Bu konuda objektif gerekçeleri ve haklı nedenleri var. Orhan İnandı’nın Türkiye’ye götürüldüğü ortaya çıktı. İnsanlar kendilerini aldatılmış hissediyorlar." dedi.





Kasımalieva, "Milletvekilleri olarak uluslararası uzmanların ve uluslararası kuruluşların dahil olduğu bir soruşturma talep edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı sessiz kalmamalı. Orhan İnandı, Kırgızistan vatandaşıdır. Devlet, Kırgızistan'ın her vatandaşından sorumludur ve onları korumalıdır." diye ekledi.





CUMHUR İTTİFAKINDA SÜLEYMAN SOYLU ÇIKMAZI





Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialarının sonu gelmiyor. Şimdiye kadar Soylu’ya Peker’e verilen koruma süresinin uzatılması, Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına kaçırılması, Erdoğan’ın danışmanı Korkmaz Karaca ile ilişkileri, uyuşturucu ticaretinden pay alması gibi ağır suçlamalar yöneltildi.





Soylu, Peker’in iddialarına cevap vermek için katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ye AKP içinde ciddi rahatsızlık meydana getirdi . Görevden alınacağı, istifa haberleri kulislere yansırken Erdoğan’ın da Soylu’yu yanına yaklaştırmadığı konuşuluyor .

Ancak Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP ise Soylu’ya sahip çıkmayı sürdürüyor. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Soylu’nun arkasında duran Bahçeli, bugün de “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya itibar suikastlarını kaygıyla izlediğimizi ve asla kabul etmediğimizi not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız, kimsesiz diye” ifadelerini kullandı. Soylu da Bahçeli’ye ‘büyüğümüz’ diyerek teşekkür edip bağlılıklarını bildirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından, gözler AKP Genel Başkanı Erdoğan da Daha önce grup toplantısında Soylu'ya destek veren Erdoğan yeni bir açıklama yapacak mı?









ÇİFTLİK BANK DAVASINDA GİZLİLİK KARARI





Geçtiğimiz hafta Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın'ın Emniyetteki işlemleri devam ediyor . Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor.





Sedat Peker Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın arkasında bazı AKP'lilerin olduğunu duyurmuştu. Bugün bu iddiaları doğrulayan bir karar geldi





Başsavcılık soruşturma dosyasına, kısıtlama kararı alınmasını talep etti.





Talebi kabul eden Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği,Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma dosyasına kısıtlama kararı verilmesine hükmetti.

Çiftlikbank soruşturma ile ilgili Ankara kulislerine Mehmet Aydın’ın arkasında önemli bir AKP’linin olduğu iddiaları ortaya atılmış, CHP’nin konunun araştırılması için verdiği önerge ise AKP’nin oylarıyla reddedilmişti.





Sedat Peker'in açıklamalarında ‘Tosuncuk’tan bahsedip, devletin bu kişiyi neden getirmediğini sormuştu. Peker açıklamasında “Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir” ifadelerini kullanmıştı.

ALMAN POLİSİNDEN DEV OPERASYON: 750 GÖZALTI





Alman polisi, ülke genelinde büyük bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 750’den fazla insanın gözaltına alındığı açıklanırken çok sayıda silah ve uyuşturucunun da ele geçirildiği belirtildi.





Alman Federal Suçla Mücadele Ofisi BKA, “Polisin EncroChat isimli mesajlaşma uygulamasına sızarak yazışmaları ele geçirmesinden sonra operasyon gerçekleştirildi. Bu uygulama suçlular tarafından kullanılıyordu” açıklamasını yaptı.





Bugün yapılan operasyonda 3.2 tonluk esrar, yüzlerce kiloluk uyuşturucu, kokain ele geçirildiğini açıklayan yetkililer, “12.000 mermi ve 310 silah ele geçirildi” ifadesini kullandı.Yaklaşık 168 milyon Euro tutarında mal varlığı ve yaklaşık 28 milyon Euro tutarında geçici varlık teminatına da tedbir konuldu.









Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), yaklaşık bir ay önce şifreli iletişim ağlarını kullanarak dünya genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldığını duyurmuştu. Almanya'daki operasyonun da diğer operasyonlarla başlantılı olduğu belirtildi









GEÇİM SIKINTISI YÜZÜNDEN BİR MÜZİSYEN DAHA İNTİHAR ETTİ





Görselleri sosyal medyaya düşen Erdoğan’ın Marmaris’e yaptırdığı 400 odalı yazlık sarayı maliyeti ve yaptığı doğa tahribatı konuşulurken, ünlü kemanist İlyas Tetik’in maddi sıkıntılardan dolayı intihar haberi geldi.





Ünlü Keman virtüözü ve Besteci İlyas Tetik, yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı İstanbul Sarıyer’deki evinde intihar etti. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Tetik’in hayatını kaybettiğini belirledi.





Pandemi tedbirleri Kapanmalar nedeniyle işsiz kalan binlerce müzisyen bin liralık devlet yardımıyla geçinmek zorunda kaldı. Son bir yılda, belediyelerin erzak desteğiyle açlığa ve yoksulluğa karşı mücadele veren müzisyenlerden 103’ü intiharı seçti. 1 Temmuz itibariyle pandemi tedbirlerini kaldıran hükumet müziğe ise yine kısıtlama getirmişti. Erdoğan bu durumu, “Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” diyerek ilan etti.