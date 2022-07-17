'Türkiye’yi NATO’dan dışlama planı' iddiası

Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-16 savaş uçağı pazarlıkları ve NATO'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin NATO'dan dışlanma planı dahilinde geliştiğini iddia etti.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Madrid’deki NATO Zirvesi ardından iktidarın ‘isteklerimizi kabul ettirdik’ iddiasının kısa sürede boşa çıktığını söyledi. NATO krizi uyarısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Madrid’deki NATO Zirvesi ardından iktidarın ‘isteklerimizi kabul ettirdik’ iddiasının kısa sürede boşa çıktığını söyledi. NATO krizi uyarısı yaptı.

İktidarın, ekonomide kendi eliyle felaket meydana getirdiğini ve bu tablodan kaynaklı zafiyetle, dış politikada da ‘öngörüsüz ve çaresizlik içinde’ olduğunu öne süren Toprak, ABD kongresi kararını değerlendirdi. Kararın Türkiye’nin ulusal saygınlığına karşı olduğunu vurguladı.





‘Dışlama planı’





CHP’li siyasetçi Türkiye’nin dış politika sahasında son dönemde yaşadıklarını NATO krizi uyarısıyla değerlendirdi: “ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen teklifle, Türkiye’ye F-16 satışının ‘ABD çıkarlarına uygun olduğu ve Yunanistan hava sahasının ihlal edilmeyeceği’ koşuluna bağlanması, ulusal çıkarlarımızın ve saygınlığımızın yok sayılmasıdır! Kongre’deki yasal süreç henüz tamamlanmamış olsa da iktidar, bunu kabul etmeyeceğini net olarak dünyaya ilan etmelidir. F-16 satışı karşılığında ülke savunmasının, savaş uçaklarımızın Ege’deki harekât ve uçuş planlarının koşula bağlanması, ABD’nin kontrolünün ve ABD Başkanının taahhüdünün istenmesi, Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliğine büyük saygısızlıktır! Aynı yasada NATO üyesi ve müttefik Türkiye’ye F-35 ve S-400 yaptırımları sürdürülürken, Rusya’dan S-400 alan Hindistan’a yaptırım uygulanmamasının kararlaştırılması, iki yüzlü bir yaklaşımın ötesinde Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavırdır. Bu adımlar, Rum-Yunan lobisinin ABD Kongresindeki uzantılarıyla birlikte Türkiye’yi NATO’dan dışlama planıdır.”



Yazılı açıklama yapan Toprak, ABD Temsilciler Meclisi ve İsveç yargısından çıkan kararların, Rusya ve İran’dan gelen açıklamaların, F16-NATO ve Suriye konularında iktidarın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini söyledi.