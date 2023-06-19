Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ‘zombi şirket’ lideri /19 Haziran 2023 10:13

Türkiye ‘zombi şirket’ lideri

IMF tarafından yayımlanan bir makalede Türkiye’nin “Zombi” adı verilen, gelirleri borçlarını ödemek için yetersiz olan şirketler alanında zirvede olduğu belirtildi.

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Düşük kâr etmesine rağmen yüksek kredi veya destek alabildiği için ayakta duran bu şirketler, aynı zamanda sağlıklı işleyen firmalar için de ciddi bir tehdit konumunda. Konu ile ilgili Bruno Albuquerque ve Roshan Iyer tarafından kaleme alınan ve 16 Haziran’da yayımlanan ‘Yürüyen ölülerin yükselişi: Dünyadaki zombi firmalar’ başlıklı makalede, zombi şirketler hem mali sıkıntı içinde hem de kar etme ihtimalleri düşük olan şirketler olarak tanımlandı. Yazıda 2000 yılından bu yana dünya çapında halka açık olmayan zombi şirketler hakkında yeni bir veri seti hesaplandığı belirtilirken Türkiye’nin en yüksek zombi şirket oranına sahip ülke olduğu ortaya çıktı.

Salgın döneminde mali yapıları iyice bozulan ve kağıt üzerinde yaşayan şirketlere verilen krediler zombi şirketlerin payını son yıllarda artırdı. Makalede borsaya kote veya halka açık olmayan zombi firmalar incelenirken halka açık olmayan şirketler arasında en çok zombi şirkete sahip ülkenin Türkiye olduğu görüldü. Türkiye’nin ardından ise Endonezya, Romanya ve Rusya geldi.

Halka açık şirketler ele alındığında ise Türkiye’nin 21’inci en çok zombi şirket payına sahip ülke olduğu görüldü. Halka açık şirketlerle yapılan hesaplamada en çok zombi şirket oranına sahip ülke Ürdün olurken onu Güney Kıbrıs ve Yunanistan izledi.
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