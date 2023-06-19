İmamoğlu'ndan 'değişim' cevabı: Gerekiyorsa genel başkan da dahil...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu, değişim ile ne kastedildiği sorusuna, "Ne gerekiyorsa o. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Ama bunu yapmak için önce durumu anlamamız, kabul etmemiz gerek" dedi.





İmamoğlu, şöyle devam etti:





"Seçimi kaybettik. Yüzde 48 elbette kötü bir oran değil ama kazanmaya yetmeyen bir oran ve biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız."





"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANMAK İSTEYENLER VAR"





"CHP hiçbir şey olmamış gibi mi davranıyor" sorusuna İmamoğlu, "Öyle davranmak isteyenler var. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz" cevabını verdi.









İmamoğlu, "Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs’taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız."





"KILIÇDAROĞLU SÖYLEDİKLERİMİ HEP ONAYLADI"





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve söylediklerini anlattığını kaydeden İmamoğlu, "Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Ne dedi? Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı" diye konuştu.





"Peki, bu değişim neyi kapsamalı sizce?" sorusuna İmamoğlu, "Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu" cevabımı verdi. "Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?" sorusuna İmamoğlu, "Gerekiyorsa o da dahil" dedi.





"SON GÖRÜŞME ÇOK OLUMLU GEÇTİ"





"Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor" diyen İmamoğlu, "Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP’ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, şöyle devam etti: "Söylediğim gibi Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart"