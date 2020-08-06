Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 14 yeni can kaybı, 1153 yeni vak'a /06 Ağustos 2020 21:21

Türkiye'de 14 yeni can kaybı, 1153 yeni vak'a

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 5 bin 798'e ulaştı. Yeni vaka sayısı 1153 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 5 bin 798 oldu. Bugün 54 bin 494 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1153 kişiyle birlikte 237 bin 265'e yükseldi.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1040 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı, 220 bin 546 olarak belirlendi. Ayrıca hastalardaki zatürre oranının yüzde 8.3, ağır hasta sayısının ise 580 olduğu belirtildi. 

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. 

?Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az" bilgisini verdi. Koca, "Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" ifadesini kullandı
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