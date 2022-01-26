Türkiye'de 188 can kaybı ve 77 bin 434 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.





BAKAN KOCA'DAN UYARI





Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" ifadelerine yer verdi.