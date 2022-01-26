Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 188 can kaybı ve 77 bin 434 yeni vaka /26 Ocak 2022 19:41

Türkiye'de 188 can kaybı ve 77 bin 434 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 26 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  

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