Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor /11 Şubat 2021 19:50

Türkiye'de 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken, 65 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasına başlanacağı belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri vatandaşların yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılanmasına yarın başlanacağını duyururken, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler" dedi.

Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim."



Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 889 bin 715 aşılandı.
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