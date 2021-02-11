Türkiye'de 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri vatandaşların yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılanmasına yarın başlanacağını duyururken, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler" dedi.





Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim."













Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 889 bin 715 aşılandı.