Türkiye'de çaya yüzde 43 zam!

2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11,30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti.





Bloomberg'ten İrfan Donat'ın haberine göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.





Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.





Ocak 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141,54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44,7 zamlandı.





Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95,95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138,38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44,2 zamlandı.





Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43'e tekabül ediyor.





TÜİK Mayıs ayı verilerine göre çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri grubu aylık bazda yüzde 1,48 artarken, yıllık bazda yüzde 47,25 yükseldi.





Haziran ayında gelen bu zammın etkisi Temmuz ayı enflasyon rakamlarında görülecek.





Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, Çaykur'un önümüzdeki aylarda çaya yeniden yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini söyleniyor.