Avrupa Komisyonu'ndan Schengen açıklaması

Türk vatandaşları uzun süredir Schengen vizesi almakta sorun yaşıyor. Vize başvurusunda bulunmak için çok geç tarihlere randevu bulunabiliyor ya da başvurular çoğunlukla olumsuz sonuçlanıyor.





Türkiye'ye yönelik Schengen vize başvurularının durdurulduğu iddiları da gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin açıklama yapan Avrupa Komisyonu söz konusu iddiayı yalanladı.





Habertürk'te yer alan habere göre, "Türkiye'ye yönelik Schengen vizeleri durduruldu mu?" sorusunu yanıtlayan Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye devletlerin Schengen vizeleri bireysel olarak değerlendirdiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığının altı çizildi.









"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL"





Avrupa Komisyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerin olan talepte ciddi düşüşlere yol açtı. 2021'de 3 milyon başvuru varken, 2019'da 17 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sebeple neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Talep şimdi yeniden artıyor ve bu vize prosedürünü etkiliyor. Ancak şu bilinmeli ki bu Türkiye'ye özgü bir durum değil.





Vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin özellikle tatil döneminde yaşanması talihsiz. Konsolosluklar kurallara uymalı ve kapasitelerini eski haline getirmek için her türlü çabayı göstermeli. Bu konuyu hem salgın döneminde hem de seyahatlerin yeniden başlamasından bu yana üye devletlerle kapsamlı bir şekilde tartıştık. Aynı durum başvuranlar için de geçerli, vize başvurularının kaliteli ve zamanında yapılması çok önemli."







