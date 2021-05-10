Türkiye'de korona geçiren hastalar kobay mı yapıldı?

Konuyla ilgili 5 ay önce Meclis'e sundukları soru önergesinin halen yanıtlanmadığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ilacın Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanımının durdurulduğunu ve bilim insanlarının yan etkilerine karşı bakanlığı uyardığına dikkat çekti. Emir, dünyada klorokini son 6 ayda kullanan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.







CHP’li Emir, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:





“Klorokin, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 tedavisinde uygulanmasını durdurduğu ve Amerikan Gıda İlaç Dairesi’nin (FDA) yan etkileri dolayısıyla onayını geri çektiği bir ilaçtır. FDA tarafından yayınlanan klorokin tedavisine yönelik yan etkiler arasında yüzde 28’lik oranla kalbe bağlı komplikasyonlar (kardiyak bulgular) birinci sırada yer alıyor. İlacın kısa sürede işe yaramadığı fark edilirken, kullanan ülkeler de bu ilacın kullanımını terk etti. Dünyada klorokini son 6 ayda kullanan tek ülke ise Türkiye. Tüm dünyadan ve Türkiye’den bu işle ilgilenen bütün bilim insanları, ilacın kullanılmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.





"İlacın kullanımı siyasal bir tercihti"





Klorokin tedavisi, Türkiye’de bugüne kadar yüz binlerce hastaya uygulanırken bazı hastaların taburcu olduktan bir ay sonra bazı kardiyak bulgular ile başvuruda bulundukları da biliniyor. Tüm bu bildirimlerin TİTCK tarafından klorokinin yanı etki bildirimi olarak kayıt altına alınması ve kardiyak bulguların yakından takip edilmesi gerekirdi. Oysa, kişilerin kalp hastalığı olup olmadığına bakılmaksızın ilaç, içerisinde doktor bulunmayan filyasyon ekiplerince hastaların eline tutuşturuldu. Bu, aslında hastaların hastaneye getirilmeme ve evde tutulma isteği ile uygulanmış siyasal bir tercihti. Bakanlık, tedavi protokolünü, bilimsel önceliklere ve dünyadaki bilimsel bulgulara göre değil bir politik tercih olarak kullanıyor. Bunun bir örneği klorokin olduğu gibi diğer örneği de favipiravir."





"Hastalar üzerinde deney mi yapıldı?"





Bugüne kadar tedavi protokolü kapsamında klorokin ve kolşisin ilaçları uygulanırken Bilim Kurulu görüşü, etik kurulu onayı ve hastaların onamının alınıp alınmadığını soran Emir, ayrıca şunları kaydetti:





“Hastalar üzerinde deney mi yapılmıştır? Covid-19 hastalarına klorokin ve kolşisin ilaçları uygulanırken hasta grubu özellikleri değerlendirilmiş midir? Erken ve geç dönemde yaşanan komplikasyonlar ile ölüm verileri kayıt altına alınmış mıdır? Klorokin ve kolşisin ilaçları bugüne kadar kaç hasta üzerinde kullanılmıştır, kaç hasta klorokine bağlı kalp rahatsızlığı geçirmiştir? DSÖ ve FDA onayları bulunmamasına karşın hekimlere klorokin kullanmaları yönünde neden baskı yapılmıştır? İlacın belirli miktarlarda tüketimine yönelik bir hedef mi bulunmaktadır? Tedavi algoritmasında kolşisin ve metilprednizolon ilaçlarının kullanımına devam edilmekte midir?”