Türkiye'de korona İlaç karaborsaya düştü Remdesivir bulunmuyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyeleri Prof. Dr. Özlem Kurt Azap ve Doç. Dr. Osman Elbek, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-19 enfeksiyonuna yönelik hasta tedavi rehberinin değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.





Azap, “Tedavi süreci gözden geçirilmelidir. Yapılan araştırmalarda tedavide yeri olmadığı belirtilen ve ciddi yan etkileri bilinen hidroksiklorokin tedaviden çıkarılarak, hafif olgularda favipiravir, orta-ağır olgularda remdesivir rehbere alınmalıdır” dedi. Elbek ise Covid-19’u ağır seyreden hastalardan sadece parası olanların karaborsada bulunan Remdesivir isimli ilaca ulaşabildiğine dikkati çekti.





Prof. Dr. Azap, sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan ciddi sıkıntıların yanı sıra tedavi sürecinde de bir dizi sorun olduğunun altını çizerek şunları söyledi:





“Tedavi ile ilgili tartışmayı hidroksiklorokin ilacından başlatmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarına karşın Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan ve en son 9 Eylül’de güncellenen hasta tedavi rehberinde de bu ilacın yer aldığını gördük. Bu ilacın tedaviye bir etkisinin olmadığı açığa çıktı.





Kullanımda olan favipiravir ilacının klinik çalışmalarda da olumlu sonuçları olduğu için kullanılması anlaşılabilir.







Fakat artık dünya genelinde Remdesivir kullanılıyor. Klinik çalışmalarda bu ilaç öne çıktı. Özellikle orta ve ağır hastalarda kullanılan bu ilacın olumlu etkisi olduğu gözlemleniyor. Her hasta için değil ama ağır hastalar için bu ilacın rehbere girmesi gerekiyor.”





PARASI OLMAYANLAR TEHDİT ALTINDA





Doç. Dr. Elbek ise dünyanın önemli dergilerinde yayımlanan çalışmalarda hidroksiklorokin ilacının hiç bir şekilde işe yaramadığının ortaya konulduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın bu ilaç yerine remdesivir ilacını rehbere alması gerektiğinin altını çizen Elbek, şunları anlattı:









“Remdesivir ilacına erkenden başlandığı takdirde ağır hastalarda olumlu sonuç verdiği biliniyor. Ölüm oranının fazla olduğu ülkemizde de ağır hasta sayısı oldukça fazla. Bu gruba remdesivir ilacı şansını tanımak gerekiyor. Aksi takdirde karaborsa yaratılıyor. Bu durumda da parası olan ağır hastalar Remdesivir ilacına ulaşabiliyor, cebinde parası olmayanlar erişemiyor. Bu ilaç karaborsada değil Sağlık Bakanlığı’nın tedavi rehberinde yer almalıdır. Ağır Covid-19 hastaları bu ilaca erişebilmelidir.”