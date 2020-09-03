Türkiye'de korona tablosu giderek ağırlaşıyor









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 3 Eylül Perşembe gününün tablosuna göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 511 oldu. Bugün bin 642 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 274 bin 943'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" ifadesini kullandı.