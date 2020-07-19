Türkiye'de son 24 saatin virüs tablosu: 16 kişi hayatını kaybetti, 924 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 924 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491'e, vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi.





Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.





Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:





"Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı."











