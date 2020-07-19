Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de son 24 saatin virüs tablosu: 16 kişi hayatını kaybetti, 924 yeni tanı kondu /19 Temmuz 2020 20:22

Türkiye'de son 24 saatin virüs tablosu: 16 kişi hayatını kaybetti, 924 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 924 kişiye de yeni tanı kondu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 924 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491'e, vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı."



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