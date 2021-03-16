Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlük vaka sayısı 16 bini aştı /16 Mart 2021 21:28

Türkiye'deki günlük vaka sayısı 16 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri paylaşıldı. 71 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken günlük yeni vaka sayısı ise 16 bin 749 oldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 16 bin 749 kişiye vaka, 874 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 623 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 734 bin 862'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 17 bin 893 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 474

Tabloya göre, toplam test sayısı 35 milyon 435 bin 502, toplam ağır hasta sayısı bin 474, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862, bugünkü test sayısı 158 bin 386 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 16 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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