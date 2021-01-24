Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 140 can kaybı, 5 bin 227 yeni vaka /24 Ocak 2021 20:51

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 140 can kaybı, 5 bin 227 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde, Türkiye'deki son 24 saati kapsayan yeni koronavirüs verileri paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 140 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 277 kişiye vaka, 684 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 25 bin 73 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 860 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 905

Tabloya göre, toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84, toplam ağır hasta sayısı bin 905, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721, bugünkü test sayısı 148 bin 425 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 24 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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