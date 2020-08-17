Türkiye'deki tespit edilen vaka sayısı 250 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 233 yurttaş enfekte oldu, bin 2 kişi de hastalığı atlattı.





11 Mart'tan bu yana Türkiye'de 250 bin yurttaş koronavirüse yakalanırken, bunların 5 bin 996'sı yaşamını yitirdi, 231 bin 971'i de iyileşti. Açıklanan tabloya göre 686 kişi hastalığı ağır atlatıyor.













Aktif hasta sayısının 12 bin 575 olduğunu belirten Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:





"11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor."