Türkiye'den acı rekor: Liderliği bırakmadı...

Uluslararası Tıp Dergisi Lancet’in verilerine göre, dünyada 1.1 milyar kişi sigara içiyor. Küresel tüketimin en sık olduğu ülkeler arasında ise Türkiye ilk 10’da yer alıyor. Peki, Türkiye’de nüfusun ne kadarı sigara içiyor? Avrupa ülkelerinde durum ne?







Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, 2019 yılında 15 yaş ve üzeri AB nüfusunun yüzde 18.4’ü sigara tüketiyor. Dünya genelinde sigara içenlerin sayısı 1,1 milyara yükseldi. Sigara kaynaklı ölümlerin sayısı ise 7,7 milyona ulaştı. Erkeklerde her 5 ölümden 1’i sigara nedeniyle gerçekleşti. Sigara tiryakisi ülkelerin sayısı artarken, göze çarpan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.





TÜRKİYE’NİN YÜZDE 27.3’Ü TİRYAKİ: ERKEK NÜFUSUN NEREDEYSE YARISI SİGARA İÇİYOR





Eurostat’ın verilerine göre 2019 yılında en fazla sigara tüketen Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 27.3’ünün sigara içtiğini açıklayan Eurostat, günde an az bir paket sigara içenlerin oranının yüzde 12.5, günde bir paketten fazla sigara içenlerin oranının ise yüzde 14.8 olduğunu duyurdu.





Kronos'ta yer alan habere göre veriler arasında en dikkat çeken detay ise, Türkiye’deki erkek nüfusunun neredeyse yarısının sigara içiyor olması oldu. Ülke genelinde sigara içen erkeklerin oranı yüzde 40.6 olarak açıkladı. Türkiye, erkek nüfusunun Avrupa’da en fazla sigara içtiği ülke oldu. Türkiye’deki kadın nüfusunun ise yüzde 14.4’ü sigara tüketiyor.





AVRUPA’DA NÜFUSUN EN FAZLA SİGARA İÇTİĞİ ÜLKE BULGARİSTAN: SON SIRA İSVEÇ’İN





Avrupa ülkeleri arasında 2019 yılında nüfusa oranla en fazla sigara tüketildiği ülke Bulgaristan oldu. Bulgaristan’da nüfusun yüzde 28.7’si sigara tüketiyor. Bu nüfusun yüzde 15.8’i günde en az bir paket sigara içerken, yüzde 12.9’u ise bir paketten fazlasını tüketiyor. Bu alanda Bulgaristan’ın ardından Türkiye geliyor. Listenin üçüncü basamağında Yunanistan var. Ada ülkesinde nüfusun yüzde 23.6’sı sigara içerken, bunların yüzde 12.8’i günde en az bir paket sigara tüketiyor. Avrupa’da en fazla sigara içilen diğer ülkeler ise şu şekilde: Letonya (yüzde 22.1), Almanya (yüzde 21.9), Hırvatistan (yüzde 21.8) ve Güney Kıbrıs (yüzde 21.2).