Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen balların önemli bir bölümü hileli çıktı









OLAF’ın perşembe günü yayımladığı araştırmaya göre, birliğe ithal edilen balın yarısının, özellikle şeker şurupları ve tatlandırıcıların eklenmesi yoluyla hileli olduğu uyarısı yapılırken, yeni düzenlemelerle kontrollerin artırılması istendi.





Euronews'in haberinde yer alan Araştırmaya göre Türkiye’den gelen 15 numune içinde 14’ünün kuralara uygun olmadığı tespit edildi.





Konu ile ilgili euronews'e konuşan Türkiye Tarımsal Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tekbaş, "Bizim birliklerimize üye olanlar böyle bir şey yapmıyorlar, ondan eminiz." dedi.





Türkiye'de üretilen balların hepsinin organik olmadığını kaydeden Tekbaş, "Bu işi yapan namusluların sayısı namussuzlardan daha fazla. Bizim birliklerimize üye olanlar böyle bir şey yapmıyorlar, ondan eminiz. Ama gerçekten AB'nin raporlarında böyle bir şeye rastlanıyor... Yapay şeker Türkiye'nin gönderdiği portakal da da var domaste de var ama hepsinde değil tabiki." ifadeseni kullandı.



