Türkiye'den İtalya'ya yatlarla göçmen taşıyan yapı çökertildi

Yunanistan emniyet güçlerinden yapılan açıklamada Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya'da 19 ocak günü yaptığı operasyonlarda yaklaşık 80 kişilik insan kaçakçılık ağına mensup 29 kişi tutuklandı. Çetenin 2020'den bu yana Türkiye ve bu üç ülkede faaliyette bulunduğu bildirildi.



Operasyon sonucu ele geçirilen insan kaçakçılarının bugüne kadar en az bin 100 göçmeni yüz milyonlarca euro karşılığında kaçak yollardan Avrupa Birliği'ne (AB) soktuğu belirtildi.



Nakillerin büyük çoğunluğunun Türkiye'den yatlarla İtalya'ya yöneldiği, bazı durumlarda Yunanistan ve Arnavutluk üzerine İtalya'ya geçildiği açıklandı.



Kullanılan bazı yatların Yunanistan'ın batısındaki bölgelerden çalındığı ve çetenin Türkiye ayağında genellikle Ukraynalı balıkçıların eğitildiği ve işe alındığı kaydedildi.



İtalyan yetkililer, Türkiye'den hareketle İtalya'nın güneyine daha az bilinen bir kaçakçılık rotasını kullanarak geçen göçmen sayısında keskin bir artış görüldüğünü belirtmişti.



Yetkililer yatlar, lüks tekneler ve yelkenlilerle seyahatin kaçak yollardan AB'ye ulaşmak isteyenlerin daha az yakalanma olasılığının bulunduğunu ve varlıklı Afganlar, Iraklılar, Kürtler ve İranlıların yüksek meblağlar ödeyerek bu yolu kullandığını tespit etmişti.



Kaçak yollarla AB'ye ulaşmaya çalışan mülteciler Akdeniz'de zorlu koşullarla karşılaşıyor. Geçen ay 30'dan fazla mülteci denizde boğularak can vermişti. Yunanistan açıklarında batan üç teknedeki 30'dan fazla yolcunun da kayıp olduğu sanılıyor. Yunan emniyet güçlerine göre bu kişiler İtalya'ya ulaşmaya çalışıyordu.