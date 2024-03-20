Türkiye'den Kuzey Irak'a hava operasyonu

Irak ile ortak adım

Geçtiğimiz hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ve diğer Iraklı yetkililerle PKK'nın Irak'taki varlığını ve örgüte karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya gelmişti.