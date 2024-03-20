Türkiye'den Kuzey Irak'a hava operasyonu

Bakanlık açıklamasında jetlerin aralarında mağara, sığınak ve barınakların da bulunduğu 27 PKK hedefini imha ettiği belirtildi.
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık" denilen Bakanlık açıklamasında, hava saldırılarının bir Türk askerinin hayatını kaybettiği ve dört askerin yaralandığı PKK saldırısına misilleme olduğu imasında bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi."
Irak ile ortak adım
Geçtiğimiz hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ve diğer Iraklı yetkililerle PKK'nın Irak'taki varlığını ve örgüte karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya gelmişti.
Gerçekleştirilen üst düzeydeki toplantı sonrasında iki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada her iki tarafın da "PKK'nın hem Türkiye hem de Irak için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu ve örgütün Irak'taki varlığının Irak anayasasının ihlali anlamına geldiği" ifade edildi.
PKK Irak merkezi hükümetinin fazla etkisinin olmadığı Kuzey Irak'taki yarı özerk Kürt bölgesinde kendine yer edinmiş durumda.
Önümüzdeki ay Irak'ı ziyaret etmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin bu yaz PKK'nın Irak'taki varlığını sona erdirmeye kararlı olduğunu belirtmiş, bölgede geniş çaplı bir askeri operasyon yapılacağının işaretini vermişti.