Türkiye'den sığınmacılara bayram izni yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramlarda ülkelerine gidip, geri dönen sığınmacılar konusundaki tartışmalar için "Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek" dedi.





NTV yayınına katılan Soylu "İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi" dedi.





Soylu göç tartışmaları için de, "etraftaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getirildiğini" savunurken, "3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz. Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.





'Bayram izni yok'





"Soylu, sığınmacıların dönüşü nasıl olacak?" sorusuna ise Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti" yanıtını verdi.





Soylu sığınmacıların bayramda ülkelerine gidip, dönmeleri konusundaki eleştirilere ise "Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil. Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek" dedi.





Soylu Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35'nin oy kullandığını savundu.





İçişleri Bakanı Soylu, gece 12'den sonra uygulanmaya devam eden müzik yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Teknik ekiplerimiz çalışıyor, ses, desibel nasıl olacak? Bize bir öneri getirecekler ve bunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.