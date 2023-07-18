Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan iktidarına AP'den uyarı: 'Ciddi bir rota değişikliği yapılmadığı sürece...' /18 Temmuz 2023 13:24

Erdoğan iktidarına AP'den uyarı: 'Ciddi bir rota değişikliği yapılmadığı sürece...'

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dair dikkat çeken bir rapor yayımladı. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mevcut kördüğümü çözmesine çağrı yapıldı.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu, Avrupa Birliği ve Türkiye'yi mevcut kördüğümü çözmeye ve AB-Türkiye ilişkileri için "paralel ve gerçekçi bir çerçeve" bulma çağrısında bulundu.

Dışişleri Komisyonu'ndaki AP üyeleri, Salı günü kabul edilen bir raporda (47 lehte ve 10 çekimser oyla), Türk hükümeti tarafından ciddi bir rota değişikliği yapılmadığı sürece, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini belirtti.

Raporda, Türk hükümetinin, Avrupa Birliği'ni ve üye devletleri mevcut çıkmazdan kurtulmaya ve daha yakın bir ortaklığa doğru ilerlemesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Türkiye'nin demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, AB yasalarına, ilkelerine ve yükümlülüklerine uyması gerektiğine dikkat çekildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan iktidarına AP'den uyarı: 'Ciddi bir rota değişikliği... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:15