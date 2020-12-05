Türkiye'nin enflasyonu Sudan'dan iyi , Gana'dan kötü

Türkiye, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaya devam ediyor.

Kasımda açıklanan yıllık yüzde 14,03’lük tüketici enflasyonuyla Türkiye, dünyada 185 ülke arasında enflasyonun en yüksek olduğu 15. ülke oldu.

Döviz kurlarındaki sert yükselişin ardından gelen kasımdaki oran, Ağustos 2019 sonrasında Türkiye’de kaydedilen en yüksek seviye olmuştu. Kasımdaki aylık yüzde 2,3’lük artış da Kasım 2002 sonrasındaki 18 yıllık dönemin en yüksek aylık artışı olarak kayıtlara geçmişti.

ÇİFT HANELİLER LİGİNDE VENEZUELA BİRİNCİ, GANA SONUNCU

ABD’nin ağır ekonomik ambargosu nedeniyle ekonomisi çöken Venezuela, yüksek enflasyon liginde yüzde 1813’lük oranla ilk sırada yer alırken, onu yüzde yüzde 471’lik oranla Zimbabve takip ediyor.





Dünya genelinde enflasyonu çift hanelerde olan sadece 20 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin çoğu iç savaş yaşayan, iflas eden ya da ABD’nin çok ağır ambargo uyguladığı ülkeler.









Dış borçlarını vadesinde ödeyemediği için bu yıl bir kez daha temerrüde düşen ve borçlarının bir kısmını yeniden yapılandıran Arjantin, yüzde 37,20’lik enflasyon oranıyla listede yedinci sırada yer alıyor.





ABD’nin ağır yaptırım uyguladığı İran, yüzde 46,4’lük enflasyonla listede beşinci.





Ağır bir siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Lübnan yüzde 137’lik enflasyonla dördüncü sırada yer alırken, Gana yüzde 10,1’lik enflasyonla en düşük çift haneli enflasyona sahip ülke.









DÜNYA ENFLASYON ORTALAMASI YÜZDE 2,8

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, enflasyon ortalaması dünyada yüzde 2,8, Türkiye’nin de yer aldığı gelişen ülkelerde yüzde 4,8, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 0,9.





Dünyada enflasyonun eksi seviyelerde olduğu, 38 ülke bulunuyor. Euro bölgesinde de enflasyon yüzde -0,3 seviyesinde bulunuyor. Komşumuz Yunanistan’da da enflasyon yüzde -1,8 seviyesinde.





Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’de enflasyon yüzde 1,4, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin’de yüzde 0,5 seviyesinde bulunuyor.e





TÜKETİCİ ENFLASYONU NEDİR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektedir.