Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oldu /26 Mart 2024 23:34

Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki son rakibi, Gürcistan ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşma sonrası belli oldu.

SHABER3.COM

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin grubundaki son rakibi 10 kişi kaldığı maçta Yunanistan'ı penaltı vuruşları sonrası eleyen Gürcistan oldu.

Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Giorgi Loria'nın gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Gürcistan, Yunanistan karşısında 0-0'lık beraberliği korumasını bildi. Uzatma dakikalarında da iki takım gol bulmayınca, normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı vuruşlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Gürcistan, EURO 2024'te Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'na adını yazdıran takım oldu. F Grubu'nda Türkiye ve Gürcistan dışında Portekiz ve Çekya da yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:48:47