Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oldu

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin grubundaki son rakibi 10 kişi kaldığı maçta Yunanistan'ı penaltı vuruşları sonrası eleyen Gürcistan oldu.



Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Giorgi Loria'nın gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Gürcistan, Yunanistan karşısında 0-0'lık beraberliği korumasını bildi. Uzatma dakikalarında da iki takım gol bulmayınca, normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi.



Penaltı vuruşlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Gürcistan, EURO 2024'te Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'na adını yazdıran takım oldu. F Grubu'nda Türkiye ve Gürcistan dışında Portekiz ve Çekya da yer alıyor.

