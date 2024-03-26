İsrail duyurdu: Hamas’ın üst düzey isimleri öldürüldü

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu iki hafta önce Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir tünele düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın "üç numarası" diye isimlendirdiği Mervan İsa'yı öldürdü.



Mervan İsa'nın Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın yardımcısı olduğu aktarıldı.



Aynı saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden Gazi Ebu Tamaa'nın da öldüğü belirtildi.



Hamas'tan söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yapılmadı.



İsrail basını, yaklaşık iki hafta önce güvenlik kaynaklarına dayandırarak, Mervan İsa'nın Gazze'de vurulduğunu yazmış ancak öldürüldüğünün teyit edilemediğini bildirmişti.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada Mervan İsa'nın İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.



İsrail'in arananlar listesindeki önde gelen isimlerden biri olan Mervan İssa, 5 aydan uzun süredir devam eden savaşta ölen en üst düzey Hamas yetkilisi oldu.

