Türkiye'nin gri liste kabusu bitecek mi: Şimşek Singapur'a gidiyor!

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirtmişti.



Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu 26-28 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. Reuters’ın aktardığına göre, Şimşek ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gidecek.



Ekonomi yönetimi ise Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını belirtti.



FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

