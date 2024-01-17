Türkiye'nin Rusya yaptırımlarını delmesi mercek altına alınıyor

VOA muhabiri Dorian Jones'un İstanbul'dan bildirdiğine göre, analistler yaptırımların başarı ya da başarısızlığının, ülkelerin Rusya ile ticari bağlantılarını kısıtlayarak ne kadar kayba uğramayı göze alacaklarına bağlı olacağını söylüyor.
İtalyan otomobillerinin nakliyesini yapan The Grande Italia, Türkiye'deki limanların düzenli ziyaretçilerinden. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, İtalya ve Türkiye arasındaki ikili ticaret Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana arttı ve buna paralel olarak Rus-Türk ticareti de yükselişe geçti.
Ankara, Türkiye'nin kısıtlamalara bağlı olmadığını kaydederken Türkiye, yaptırımların aşılması için bir aracı haline geldi.
Paris Uluslararası İlişkiler Okulu'ndan Rus enerji piyasaları uzmanı misafir profesör Tatiana Mitrova, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri, “Rus gazının hala önemli bir alıcısı olan ve Rus ham petrolü ve petrol ürünleri için önemli bir varış noktası olan Türkiye, açıkçası birçok finansal işlem, ekipman tedariki ve diğer her şey için Rusya'ya açılan bir kapı” şeklinde tanımlıyor.
Rusya'nın birçok komşusu da Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanmasından bu yana Avrupa ülkeleriyle ikili ticarette benzer artışlar kaydetti.
Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Profesör Mustafa Aydın, bazı ülkelerin Rusya'ya baskı yapma çabalarını göz ardı etmesinin ardındaki nedenlerden birinin uluslararası çıkarlar olduğunu kaydediyor. Aydın, “Kendileri Rus petrol ürünlerini satın alabilen ülkeler, aynı zamanda bu ticaret için bir kanal haline gelen ülkeleri eleştirebilir ve Türkiye'yi yaptırımlardan kaçınmakla suçlamaya devam edebilirler. Gerçekliğin bu olduğunu ve yaşandığını anlayabiliyorum. Bu durumda asıl soru, bu ülkelerin, Avrupa ve ABD'nin yaptırımları sıkılaştırma yoluna gidip gitmeyeceğiyle ilgili” diyor.
Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile iş yapan finans kuruluşlarını hedef alan ikincil yaptırımları onaylayan bir kararname imzaladı.
Bu önlemler zaten zor durumda olan Türk ekonomisine zarar verebilir. Ankara ise yaptırımların başarısız olduğu görüşünde.
Rusya'nın bu durumdan faydalandığını belirten Yeditepe Üniversitesi uzmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Mesut Caşın, “Neden? Çünkü Rusya Hindistan, Çin ve hatta birçok Avrupa ülkesine petrol ve doğalgaz veriyor” diyor.
Türkiye, yaptırım uygulamayı reddetmenin, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü oynamasına da olanak sağladığına inanıyor. Ancak uzmanlar, Ankara'nın aynı zamanda Batılı müttefiklerinin ekonomik çıkarlarını ön planda tutacakları ve yeni yaptırımlara karşı oy kullanacakları umuduna da güvendiğini söylüyor.
Bu değerlendirmeyle aynı görüşte olan Mustafa Aydın, Batılı ülkelerin yeni yaptırımlara yeşil ışık yakmaları durumunda sadece Türkiye ya da başka ülkelere değil, kendilerine ve ekonomilerine de zarar vereceklerini, bu nedenle bundan kaçındıklarını belirtiyor.
Moskova'yı ekonomik açıdan sıkıştırmaya yönelik uluslararası çabalara rağmen Avrupa ile Türkiye ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hızla artmaya devam ederken, Türkiye'nin işlek limanlarında ve su yollarında şimdilik bir yavaşlama belirtisi görülmüyor.