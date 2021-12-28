Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı /28 Aralık 2021 20:04

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

Türkiye'nin Polonya'nın başkenti Varşova'daki büyükelçilik binasına molotoflu bir saldırı düzenlendiği belritildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirirken saldırganın ise yakalandığı belirtildi.

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Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Rakowiecka Sokakta bulunan Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

3 MOLOTOF ATILDI

13.40'ta saldırgan, büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 molotof kokteyli attı. Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleri ile iz süren Varşova polisi, elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre saldırıda kimse yaralanmazken, saldırganın ise 30 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan saldırganın Varşova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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