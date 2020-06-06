Türkiye'ye ağır itham!

Üniversitelerin küresel performans ve prestijlerinin işareti olarak webdeki varlığının ne kadar güçlü olduğunu ölçerek buna göre sıralamasını yapan Webometrics, ocaktan beri Türkiye'deki üniversiteleri değerlendirme haricinde tutuyor.





Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması Sitesi'nin 2020 güncelleme açıklamasında şöyle denildi: "Bu portal 15 yılı aşkın sıkı çalışmayla oluşturuldu. O yüzden (Suriye'den Mustafa Kayyali ve Türkiye'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Özhan Sağlık tarafından edit edilen) HERANKING web sitesinin izin almadan bizim tüm dizinimizi kopyaladığını, yapıştırdığını, suistimal ettiğini keşfetmek bizim için çok acı verici olmuştur."





AKADEMİK HIRSIZLIK BİTENE KADAR AMBARGO





Açıklamada, "Bu durum çözülene dek Türkiye'deki üniversitelerle alakalı bilgi sağlamayacağız." ifadeleri yer aldı.





LinkedIn'de Kayyali Halep Üniversitesi bağlantılı, Yüksek Öğretim Sıralaması Sitesi HERanking'de yönetici, Sağlık da Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak gözüküyor.





Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar, dünyada yer alan tüm yüksek öğretim kurumlarının belli ölçütlere göre sıralamasını sunuyor.





Webometrics'in açıklamasında ismi geçen Özhan Sağlık ise şahsi Twitter hesabında konuyla ilgisinin olmadığını iddia etti.





Sağlık, ‘Heranking' adlı web sitesinin Türkiye ile olan bağının da sorgulanması gerektiğini kaydetti.