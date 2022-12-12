Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'ye akan kirli paranın asıl sahibi kim? /12 Aralık 2022 12:42

Türkiye'ye akan kirli paranın asıl sahibi kim?

CHP Sözcüsü Öztrak, 'net hata ve noksan' kalemindeki değişimleri gösteren tablo için "Rakamları ne kadar makyajlarlarsa makyajlasınlar, ortada değişmeyen bir hakikat var. 2010'dan sonra bu ülkede ne oldu da kaynağı belirsiz para girişi şaha kalktı? Bu paralar kimin? Hırlının mı, hırsızın mı?" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ocak-ekim dönemine ilişkin cari denge ve ülkeye gelen finansman ile net hata ve noksan verilerini sosyal medya hesabında paylaştı. Öztrak, cari dengeyi gösteren grafiğe ilişkin şunları kaydetti:

“Güya faiz inecek, TL değer kaybedecek, ihracat patlayacak, cari denge fazla verecek, döviz rezervleri coşacak, TL değer kazanacak, enflasyon düşecekti. Sonuç: Cari açık sadece bir yılda 20’ye katlandı. Çin işi, Maçin işi dediler. Cehaletleriyle milleti perişan ettiler.”  

'2018'DE KIRILAN REKOR, ŞİMDİDEN EGALE EDİLMİŞ'
Öztrak’ın paylaştığı “Ülkeye Gelen Finansman” grafiğinde, 2021 yılında 9,7 milyar dolar olan kaynağı belirsiz finansmanın, 2022 yılında 21 milyar dolara yükseldiği görüldü. Öztrak, söz konusu tabloyu şöyle değerlendirdi:

“İlk 10 ayda patlayan cari açık kaynağı belli yollardan finanse edilemeyince, iş yine kaynağı belirsiz finansmana havale edilmiş. Bu dönemde kaynağı belirsiz finansman girişi, 2 kattan fazla artarak 21 milyar dolara çıkmış. Bu şekilde 2018'de kırılan rekor, şimdiden egale edilmiş.”

'2010'DAN SONRA BU ÜLKEDE NE OLDU DA KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ ŞAHA KALKTI'
Öztrak, kaynağı belirsiz finansman girişini gösteren ‘Net Hata ve Noksan’ kalemindeki değişimleri gösteren tabloyu ise şöyle yorumladı:

“Rakamları ne kadar makyajlarlarsa makyajlasınlar, ortada değişmeyen bir hakikat var. 2010'dan sonra bu ülkede ne oldu da kaynağı belirsiz para girişi şaha kalktı? Bu paralar kimin? Hırlının mı, hırsızın mı?”
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