Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye iadesi bekleniyor; Muhammed Yakut nerede yakalandı? /06 Eylül 2023 15:23

Türkiye'ye iadesi bekleniyor; Muhammed Yakut nerede yakalandı?

Seçim öncesinde sosyal medya üzerinden 'Deliler Delisi' mahlasıyla yaptığı yayınları gündem oluşturan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, İspanya’nın Santander şehrinde yakalandı.

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Seçim öncesi sosyal medyada paylaştığı siyasi içerikli videolarla gündem olan ve kırmızı bülten ile İnterpol tarafından aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, Muhammed Yakut’un yerini tespit etmesinin ardından İspanyol yetkililer ile temasa geçti. Bunun üzerine İspanyol güvenlik güçleri Yakut'a yönelik operasyon yaptı. 

Suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu da iddia edilen Yakut, habere göre uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilecek.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muhammed Yakut hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık, Yakut hakkında uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne talep yazısı göndermişti.

Talebin Bakanlıkça uygun bulunup Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na ve Interpol Genel Sekreterliği'nce onaylanması üzerine Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. 
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