Suudiler İspanyol telekomünikasyon şirketine ortak oluyor

Salı günü geç saatlerde yayımlanan bir dosyaya göre, Suudi şirket İspanyol şirketin yaklaşık 569,3 milyon hissesini aldı.





Yüzde 5’in üzerindeki hisse satın alımları, ülke kabinesinin onayını gerektirebildiğinden satış işlemleri hükümet tarafından incelenecek. İspanyol hükümet, Telefonica’yı ülkenin savunması ve güvenliği açısından kritik öneme sahip altyapıyı işlettiği için stratejik öneme sahip bir şirket olarak görüyor.





Saudi Telecom yaptığı açıklamada Telefonica’nın kontrolünü ele geçirmeyi veya çoğunluk hissesini almayı planlamadığını belirterek satın almaya yönelik yaptığı açıklamada “Bunu, temettü politikamızı korurken güçlü bilançomuzu kullanmak için cazip bir yatırım fırsatı olarak görüyoruz” dedi.





İspanyol şirket ise, STC’nin yaklaşımının dostça olduğunu ve yönetim ekibinin, Telefónica’nın stratejisini ve değer yaratma yeteneğini desteklediğini söyledi.





AVRUPA’DA ARTAN ORTA DOĞU ETKİSİ

Suudi şirketin İspanyol telekomünikasyon şirketin hisselerini satın alması Orta Doğulu telekomünikasyon şirketlerinin Avrupa’da artan etkisinin de altını çiziyor.





Saudi Telecom’un yüzde 64’ü, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın başkanlık ettiği Suudi Arabistan Varlık Fonu’na ait. Orta Doğu’nun en büyük telekom şirketi son birkaç yıldır faaliyetlerini çeşitlendirmek istiyor.





Abu Dhabi’nin Emirates Telekomünikasyon Grubu, 2022’deki satın almayla Vodafone Group’un en büyük hissedarı olmuştu. BAE Telekom Firması, halihazırda 20'den fazla ülkede 300 milyondan fazla müşteriye hizmet veren telekomünikasyon devi Vodafone'un hisselerinin yüzde 9,8'i için 4,4 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.





Emirates Telekomünikasyon Grubu ayrıca, PPF Telecom Group’un Doğu Avrupa’daki bazı varlıklarının kontrol hissesi için 2,15 milyar Euro (2,4 milyar dolar) ödeyeceğini açıklamıştı.





Bu yılın başlarında şirket, yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla Doğu Avrupa’daki United Group Towers’ın portföyünü satın aldığını da duyurmuştu ve geçtiğimiz yıl Pakistan’da kule yatırımı yapmıştı.



