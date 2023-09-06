Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Küçük canlı yayında Erdoğan'a itiraz etti! /06 Eylül 2023 15:36

Yandaş Küçük canlı yayında Erdoğan'a itiraz etti!

AKP'ye yakın gazeteci Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat pahalılığına ilişkin "sorun ekonomik değil psikolojik" şeklindeki sözlerine itiraz etti. "Ekonomik kriz var, geçinmek zor' diyen Cem Küçük, "İki yıldır kriz var ve AK Parti son seçimde de bunun bedelini ödedi" dedi.

SHABER3.COM

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve hükümet politikalarının medyadaki "şahin" savunucularından biri olarak öne çıkan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'de ekonominin krizde olduğunu kabul etti. 

Habertürk'te 'Gerçek Fikri Ne?' programında, Erdoğan'ın hayat pahalılığına ilişkin "sorun ekonomik değil psikolojik" sözlerini değerlendiren Cem Küçük şunları söyledi:

"Ekonomik kriz Türkiye'de var. Büyükşehirlerde çok had safhada var ve geçinmek zor. İki yıldır var ve iki yıldır bu gitmedi. Nitekim AK Parti seçimlerde bedelini ödedi. İstanbul ve Ankara'da oyları azaldı."

Krizin Anadolu'da büyükşehirlerde olduğu kadar hissedilmediğini öne süren Küçük, "Çünkü Anadolu'da insanlar ev sahibi, emekli maaşları ve sosyal yardımlar var. Onun için büyük şehirlerdeki kadar hissetmedi. Ama şu an Türkiye'nin yaşadığı şey krizdir" dedi. 

Küçük, sözlerinin devamında "Bazı arkadaşlarım 'geçen sene ev kiram gelirimin yüzde 30'u kadardı, şimdi ise aylık gelirimin yüzde 70'i kiraya gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz' diyor. Hükümetin çözemediği işlerden biri ev sahibi- kiracı meseledir. Adliyeler korkunç derecede dosya dolu" diye konuştu. 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, hayat pahalılığına ilişkin "Döviz kuru enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor. Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor. Çalışanların ücretlerine yapılan her artış cebe girmeden artışlar her hizmete yansıtılıyor. Aynı ürün ve hizmetin farklı yerlerdeki fiyat makasının çok açıldığı durumlar var. Demek ki bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor" demişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Küçük canlı yayında Erdoğan'a itiraz etti! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:25