Türkiye'yi ne hâle getirdiniz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın isimlerin liyakat şartı gözetilmeksizin Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası yönetim kurullarına tayin edilmesine tepki gösterdi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Bulut, “Siz, (Güreşçi) Hamza Yerlikaya'yı Vakıfbank yönetim kuruluna daha fazla maaş alsın diye atarken Gaziantep'te 5 çocuk babası bir marangoz kredisini ödeyemediği için kendini astı. Siz, RTÜK Başkanı'nı (Ebubekir Şahin) bir maaş daha alsın diye bir bankaya atarken bir kadın İstanbul'da sokak sokak 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyordu.” ifadelerini kullandı.





CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AKP'nin vatandaşı açlık ve sefalete mahkûm ettiğini söyledi.





Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'da yapılacak değişiklikler hakkında söz alan Bulut, “İktidar kendine bile demokrat olamadı. Kendi Başbakanını görevden aldı, kendi belediye başkanlarını ağlaya ağlaya görevden aldı. Yazı yazanı da yazmayanı da haber yapmayanı dahi gözaltına almaktan hiçbir şekilde çekinmedi. Yargıyı tümüyle kendi etkisi altına aldı ve dikensiz bir gül bahçesi oluşturmak istedi.” dedi.





AKP İL BAŞKANLARI VALİLİK TOPLANTISINDA





AKP il başkanlarının artık resmi toplantılara katıldığını belirten Bulut, "Adana'da en son, Devletin Bakanı, ilin valisi ve ilin oda başkanlarıyla bir toplantı yapıldı; o toplantıda AKP il başkanı var. Bu da yetmiyor, AKP'nin gençlik kolları başkanı, valinin, bakanın, oda başkanlarının olduğu yerde telekonferansı yapıyor.” dedi.





VATANDAŞTAN PARA TOPLA, SARAY’IN SANATÇILARINA AKTAR!





“Biz Bize Yeteriz kampanyasıyla IBAN ile 10 TL para toplandı." diyen Bulut, "Saray, kendi sanatçılarına dağıtmaya çekinmedi. İsterdik ki iktidar çıkıp şunu söylesin: 'Bu arkadaşlarımız bu konserleri yaparken 1 lira para almamıştır' desin ama bunu da maalesef diyemediler.”





SİZ HAMZA YERLİKAYA’YI ATARKEN...





Bulut şöyle devam etti: “Siz, Türkiye'nin en güçlü yapısını, esnaf topluluğunu bu pandemi (salgın) döneminde yardım paketlerine muhtaç ettiniz. Yine, siz, sokak ekonomisinde çalışanları göz ardı ettiniz. Ama şunu hiç göz ardı etmediniz: Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ı Ziraat Bankası yönetimine atadınız. Sadece daha fazla maaş almak adına yapılan atamalar hangi vicdana sığar.”