Samanyolu Haber /Gündem / Türkler dördüncü sırada... Almanya'ya iltica başvurusunda Afganlar geçildi /18 Eylül 2019 16:28

Türkler dördüncü sırada... Almanya'ya iltica başvurusunda Afganlar geçildi

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. 2016 öncesinde ilk on arasında yer almayan Türkiye, başvurularda dördüncü sıraya yükseldi.

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DW Türkçe'nin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerinden aktardığına göre, bu yılın başından itibaren 7 bin 610 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Rheinische Post gazetesinde yayımlanan istatistiklere göre başvuruların ön kabul oranında da artış oldu.

Buna göre toplam başvuruların yüzde 48.8'i işleme kondu. BAMF 2018 yılında Türkiye'den 10 bin 655 başvuru geldiğini, bu başvuruların yüzde 41.4'ünün işleme konduğunu açıklamıştı. 2017 yılında ise 8 bin 483 kişi başvuruda bulundu, bu başvuruların yüzde 28,1'i kabul edildi.

BAMF verilerine göre darbe girişiminin olduğu 2016 yılında Almanya'ya en çok iltica başvurusunun yapıldığı ilk on ülke arasında yer almayan Türkiye, son istatistiklerde Suriye, Irak ve Nijerya'dan sonra Almanya'ya en çok iltica başvurusunun yapıldığı dördüncü ülke konumunda.


Türkiye 2018 yılında bu sıralamada beşinci, 2017'de ise altıncı sıradaydı. Bu yılın başından itibaren yapılan başvuruların aynı oranda seyretmesi halinde, Türkiye'den başvuruların bir yıl öncesine göre çok daha fazla olması bekleniyor.
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