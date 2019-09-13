Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’dan hâlâ haber yok

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı toplantıda Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’ın bulunamadığına dikkati çekti.





Gergerlioğlu iki ismin bulunamama sebebini anlattı.







ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SORDUKLARI ORTAYA ÇIKIYOR





Gergerlioğlu, “Kaçırılan 6 kişiden 4’ü bulundu, ama Gökhan Türkmen -Mustafa Yılmaz yok. Bir bilgi geldi! 6 kişiden 4’ü için uluslararası başvuru yapılmıştı, ancak bu 2 kişinin başvuruları gecikti. Uluslararası kuruluşların sordurttuğu kişiler ortaya çıkıyor, diğerleri ortaya çıkmıyor ilginç değil mi?” diye konuştu.





Gergerlioğlu ayrıca “Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek’i 6 aylık kaçırılma döneminden sonra savcı 12 gün gözaltında avukatlarıyla da görüştürmedi. Savcı Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre avukat da istemedi. Ancak hiç bilinmeyen, tanınmayan avukatlar geldi ifadeye. Birileri bu avukatları bir yerlerden bulmuştu!” ifadelerini kullandı.





BİR AY ÖNCE YUSUF BİLGE TUNÇ KAÇIRILDI





Gergerlioğlu şöyle devam etti: “Ankarada bir kaçırılma olayı daha oldu! Üzerinden bir ay geçti. 6 Ağustos’ta Yusuf Bilge Tunç, Ankara Gimat’ta kaçırıldı. Arabasını bulduk. Herhangi bir olay yeri incelemesi yapılmamıştı. Ailesiyle de görüştük! Hepsi 2 gözü 2 çeşme çocukları babam nerede deyip duruyorlar!”