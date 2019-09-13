Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’dan hâlâ haber yok /13 Eylül 2019 22:40

Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’dan hâlâ haber yok

Siyah Transporter minibüsle kaçırılan Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’dan 200’ün günden fazla haber alınamıyor. İki isimle benzer zamanlarda kaçırılan Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek geçen ay Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ortaya çıkmıştı.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı toplantıda Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’ın bulunamadığına dikkati çekti. 

Gergerlioğlu iki ismin bulunamama sebebini anlattı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SORDUKLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Gergerlioğlu, “Kaçırılan 6 kişiden 4’ü bulundu, ama Gökhan Türkmen -Mustafa Yılmaz yok. Bir bilgi geldi! 6 kişiden 4’ü için uluslararası başvuru yapılmıştı, ancak bu 2 kişinin başvuruları gecikti. Uluslararası kuruluşların sordurttuğu kişiler ortaya çıkıyor, diğerleri ortaya çıkmıyor ilginç değil mi?” diye konuştu.

Gergerlioğlu ayrıca “Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek’i 6 aylık kaçırılma döneminden sonra savcı 12 gün gözaltında avukatlarıyla da görüştürmedi. Savcı Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre avukat da istemedi. Ancak hiç bilinmeyen, tanınmayan avukatlar geldi ifadeye. Birileri bu avukatları bir yerlerden bulmuştu!” ifadelerini kullandı.

BİR AY ÖNCE YUSUF BİLGE TUNÇ KAÇIRILDI

Gergerlioğlu şöyle devam etti: “Ankarada bir kaçırılma olayı daha oldu! Üzerinden bir ay geçti. 6 Ağustos’ta Yusuf Bilge Tunç, Ankara Gimat’ta kaçırıldı. Arabasını bulduk. Herhangi bir olay yeri incelemesi yapılmamıştı. Ailesiyle de görüştük! Hepsi 2 gözü 2 çeşme çocukları babam nerede deyip duruyorlar!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz’dan hâlâ haber yok Sonraki Haber >>

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:23:52