Samanyolu Haber /Gündem / Moldova’da kaçırılan öğretmenler ile ilgili yeni gelişme /10 Eylül 2019 11:24

Moldova’da kaçırılan öğretmenler ile ilgili yeni gelişme

Moldova’da Türk öğretmenlerin kaçırılmasına ilişkin soruşturmada, istihbaratın o dönemdeki ikinci adamı 30 gün ev hapsine alındı. Açığa alınan Göçmenlik ve İltica Bürosu şefine ise, yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

NECDET ÇELİK- TR724.COM
Moldova’da Orizont okullarında çalışan 7 öğretmenin yasa dışı ve insan haklarına aykırı şekilde Türkiye’ye sınır dışı edilmesine ilişkin 11 ay sonra açılan soruşturmada, cuma günü iki kişi gözaltına alınmıştı. 72 saatlik gözaltı süresinin dolmasıyla mahkeme, o dönem İstihbarat Kurumu (SIS) başkan yardımcılığı görevini yürüten Alexandru Baltaga’ya 30 gün ev hapsi verdi. Gözaltındaki diğer isim olan Göçmenlik ve İlticaBürosu (BMA) şefi Olga Poalelungi, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Ancak Poalelungi, İçişleri Bakanlığı emriyle açığa alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltıların sürebileceği kaydediliyor.


6 Eylül 2018’de Moldova’nın üç farklı şehrinde yapılan operasyonla 7 Türk öğretmen, dönemin başbakanının güvenlik şirketine ait elemanlarca kaçırılmış, ertesi gün öğretmenlerin Türkiye’ye gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Öğretmenlerin Kişinev’deki avukatları, olayı uluslararası mecraya taşımıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kaçırılan 7 öğretmenden 5’inin Moldova makamlarına önceden yaptığı iltica başvurusuna dayanarak Kişinev’i, mağdur ailelere 25’er bin euro ceza ödemeye mahkum etmişti.

Tamamı halen cezaevinde bulunan öğretmenlerden beşi, 6 yıl ile 12 yıl arasında hüküm giydi.
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