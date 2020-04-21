Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazeteci Ahmet Memiş’e annesinin cenazesine katılma izni verilmedi /21 Nisan 2020 15:42

Tutuklu gazeteci Ahmet Memiş’e annesinin cenazesine katılma izni verilmedi

Dört yıldır tutuklu olan gazeteci Ahmet Memiş’in annesi Hatice Memiş iki gün önce hayatını kaybetti. Salgın gerekçesiyle Memiş’in, annesinin cenazesine gitmesine izin verilmedi.

SHABER3.COM

 Silivri Cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Memiş’in annesi Hatice Memiş, 68 yaşında kalp krizinden vefat etti. Alzheimer hastası olan Hatice Memiş oğlunun doğum günü olan 19 Nisan’da hayatını kaybetti. Ailesi, Ahmet Memiş’in annesini son kez görebilmesi ve cenazesine katılması için dilekçe vererek başvuruda bulundu. Savcılık, virüs salgınını gerekçe göstererek izin vermedi. Hatice Memiş, İstanbul Eyüp Tokmaktepe mezarlığına defnedildi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ TELEFON GÖRÜŞÜNDE ÖĞRENDİ
Gazeteci Ahmet Memiş, annesinin ölüm haberini, telefon görüşmesinde öğrendi. Yakınlarından alınan bilgiye göre; telefonda hıçkırıklarla uzun uzun ağlayan Memiş, cenazeye katılamadığından dolayı çok üzüldü ve savcılığa tepki gösterdi. www.haberdar.com sitesinin haber koordinatörlüğünü yapan Ahmet Memiş, 23 Temmuz 2016’da gözaltına alındı, iki gün sonra tutuklanıp Silivri Cezaevine gönderildi. 8 Mart 2018’de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Memiş, İhlas Haber Ajansı, Ortadoğu, Günaydın, Timetürk, Cafe Siyaset ve Rota Haber’de yaklaşık 20 yıl çalıştı. Medya Etik Konseyi’nden 2012 Medya ‘İnternet Özel Haber Etik Ödülü’ aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutuklu gazeteci Ahmet Memiş’e annesinin cenazesine katılma... Sonraki Haber >>

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:00:10