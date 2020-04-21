Tutuklu gazeteci Ahmet Memiş’e annesinin cenazesine katılma izni verilmedi

Silivri Cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Memiş’in annesi Hatice Memiş, 68 yaşında kalp krizinden vefat etti. Alzheimer hastası olan Hatice Memiş oğlunun doğum günü olan 19 Nisan’da hayatını kaybetti. Ailesi, Ahmet Memiş’in annesini son kez görebilmesi ve cenazesine katılması için dilekçe vererek başvuruda bulundu. Savcılık, virüs salgınını gerekçe göstererek izin vermedi. Hatice Memiş, İstanbul Eyüp Tokmaktepe mezarlığına defnedildi.





ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ TELEFON GÖRÜŞÜNDE ÖĞRENDİ

Gazeteci Ahmet Memiş, annesinin ölüm haberini, telefon görüşmesinde öğrendi. Yakınlarından alınan bilgiye göre; telefonda hıçkırıklarla uzun uzun ağlayan Memiş, cenazeye katılamadığından dolayı çok üzüldü ve savcılığa tepki gösterdi. www.haberdar.com sitesinin haber koordinatörlüğünü yapan Ahmet Memiş, 23 Temmuz 2016’da gözaltına alındı, iki gün sonra tutuklanıp Silivri Cezaevine gönderildi. 8 Mart 2018’de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Memiş, İhlas Haber Ajansı, Ortadoğu, Günaydın, Timetürk, Cafe Siyaset ve Rota Haber’de yaklaşık 20 yıl çalıştı. Medya Etik Konseyi’nden 2012 Medya ‘İnternet Özel Haber Etik Ödülü’ aldı.