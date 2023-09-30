Samanyolu Haber /Spor / Tuzlasporlu Awuku’ya Türkiye’den vize yok! Kulüpten ‘rehin’ açıklaması /30 Eylül 2023 15:55

Tuzlasporlu Awuku’ya Türkiye’den vize yok! Kulüpten ‘rehin’ açıklaması

Tuzlaspor, oyuncusu Philip Gameli Awuku'nun vize alamadığı için Gana'da rehin kaldığını açıkladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku’nun Türkiye’ye dönemediğini açıkladı.

İstanbul ekibi, milli takım arasındaki tatilde ülkesi Gana’ya giden Awuku’ya Türkiye’den vize verilmediğini duyurdu. “Futbolcumuza vize verilmediği için Gana’da rehin kalmıştır” ifadelerinin yerde aldığı Tuzlaspor’un açıklaması şöyle;

“Tuzlaspor A.Ş. lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı’na davet edilmiş fakat Milli Takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz.”

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